«È un bel ragazzo, come la maggior parte degli italiani!». Arne Slot, allenatore del Liverpool, in occasione della gara con il Newcastle ha scerzato così davanti ad una domanda su Giovanni Leoni, il difensore italiano, 18enne del Parma, che piaceva alle big italiane come l'Inter ma alla fine si è trasferito in Premier League.
Liverpool, Slot: “Leoni? Ecco perché lo abbiamo pagato tanto”
L'allenatore del club inglese ha parlato del difensore italiano in conferenza stampa e ha esordito con una battuta su di lui
«Si è allenato con noi tre volte e ha fatto tre ottime sedute se guardi quanto ci è costato ti aspetti che sia più maturo della sua età ed è esattamente quello che ho visto. È giovane, alto, veloce e a suo agio con la palla tra i piedi. C'è un motivo se lo abbiamo pagato tanto ed è perché pensiamo sia un giocatore dalla prospettiva brillante. Si è allenato bene e si è trovato bene nel Liverpool. Questo dice molto su questo club e su questo gruppo», ha detto ancora sul giocatore un po' spiegando perché sono stati investiti 35 mln su un ragazzo giovanissimo.
