Liverpool, Slot: “Leoni? Ecco perché lo abbiamo pagato tanto”

«Si è allenato con noi tre volte e ha fatto tre ottime sedute se guardi quanto ci è costato ti aspetti che sia più maturo della sua età ed è esattamente quello che ho visto. È giovane, alto, veloce e a suo agio con la palla tra i piedi. C'è un motivo se lo abbiamo pagato tanto ed è perché pensiamo sia un giocatore dalla prospettiva brillante. Si è allenato bene e si è trovato bene nel Liverpool. Questo dice molto su questo club e su questo gruppo», ha detto ancora sul giocatore un po' spiegando perché sono stati investiti 35 mln su un ragazzo giovanissimo.