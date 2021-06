Libero indica il ‘colpo perfetto’ per l’Inter: “Attende una chiamata. Si può fare per 15mln”

L'edizione odierna di Libero parla del mercato delle big del nostro campionato e indica un nome per l'Inter di Inzaghi

L'edizione odierna di Libero, presentando la rosa dell'Italia in vista dell'Europeo, parla del mercato che interessa i calciatori azzurri di Mancini. In particolare, il quotidiano per l'Inter fa il nome di Emerson Palmieri, che attende una chiamata dall'Italia. Secondo Libero, il mancino del Chelsea, fresco campione d'Europa con i Blues, sarebbero perfetto per i nerazzurri: