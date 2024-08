"L’Inter avrebbe bisogno di uno o due profili di questo tipo per avere un’alternativa non prevedibile da sfoderare all’occorrenza. La prevedibilità, infatti, può diventare un tema per Inzaghi perché i campioni d’Italia, in quanto tali e in quanto identici per caratteristiche allo scorso anno, sono stati studiati da tutti e quindi si moltiplicheranno le squadre in grado di proporre buone contromisure. Ciò non significa che l’Inter debba rivedere il proprio impianto, ma dotarsi di qualche variazione sì", precisa il quotidiano.