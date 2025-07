Nessuno sconto per Lucca, ma anche il giocatore del Parma - che piace tanto all'Inter - costa tanto

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 luglio 2025 (modifica il 22 luglio 2025 | 02:02)

Il quotidiano Libero parla del mercato italiano e di come i prezzi degli italiani siano molto alti. A partire da Lucca: "Il prezzo di azzurri, azzurrini e azzurrabili è alle stelle perché si pensa che quelli buoni siano pochi e allora subentra il concetto di rarità. Evidente il caso di Lorenzo Lucca. Il Napoli non è riuscito a ottenere alcuno sconto dall’Udinese: 35 milioni erano e 35 sono stati (più 5 di bonus). È la stessa cifra che il club campione d’Italia aveva versato al Torino per assicurarsi Buongiorno e poco di più di quella necessaria, due estati prima, per prelevare Raspadori dal Sassuolo.

Carissimi italiani. McTominay, Lukaku e Neres sono costati meno", si legge sul mercato in particolare della squadra campione d'Italia.

"Più ragionevole il costo di Ricci al Milan, 23 milioni più 2 di bonus per un 23enne già proposto in Nazionale", segnala il giornale che poi si riferisce anche ai milioni arrivati dall'Arabia per Retegui, che forse fanno meno testo perché lo stesso club avrebbe pagato anche 52 mln per Kean. Non sono pochi anche i 17 mln che l'Atalanta ha avuto per Ruggeri ma dall'Atletico Madrid e non viziano quindi il mercato italiano. Al contrario di altre possibili cessioni.

Il quotidiano si riferisce al 'caso Leoni', il difensore del Parma che piace tanto all'Inter. "Forte, fortissimo, ma 40 milioni richiesti dal Parma per un ragazzo da 17 presenze in A sono eccessivi. È un prezzo di prospettiva tutto da verificare. Meglio dire che non è sul mercato e se ne riparla il prossimo anno, quando quei soldi potrebbe valerli davvero", ha sottolineato il quotidiano.

(Fonte: Libero)