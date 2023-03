Sky DE – Mercato Inter, mossa di Firmino: “Ha formalmente avvisato Klopp di voler…”

Roberto Firmino ha deciso il suo futuro. Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Deutschland Florian Plettenberg, infatti, l'attaccante del Liverpool, in scadenza di contratto a giugno con i Reds e più volte accostato all'Inter, avrebbe formalmente comunicato all'allenatore Jurgen Klopp la sua intenzione di non rinnovare il suo rapporto con il club inglese e di lasciare così il Liverpool a parametro zero in estate.