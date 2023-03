Marotta sceglie il ‘doppio’ acquisto: “Mossa per averlo all’Inter: offerto il cartellino di…”

Beppe Marotta e l'Inter hanno da tempo inserito in cima alla lista dei possibili rinforzi nerazzurri un nome ben preciso: quello di Giorgio Scalvini. Valutato 40 milioni di euro, Scalvini sarebbe di fatto un doppio acquisto per l'Inter, dato che può indifferentemente giocare sia da difensore che da centrocampista. Il club di Viale della Liberazione, secondo calciomercato.com, proverà ad abbassare la cifra richiesta dall'Atalanta inserendo Fabbian nell'operazione:

"Prima scelta. Giorgio Scalvini è il sogno estivo dell'Inter. L'addio di Skriniar, il futuro incerto di Acerbi, Bastoni e De Vrij, obbligheranno Marotta a tornare sul mercato, a caccia di profili di qualità, di giocatori da Inter. In cima alla lista dei desideri c'è il difensore classe 2003 dell'Atalanta. Scalvini ha tutto per essere il rinforzo giusto: è giovane, italiano, polivalente ma per tutto questo è anche molto costoso (...). Nel frattempo il prezzo di Scalvini è schizzato alle stelle: per portarlo via a Gasperini servono più di 40 milioni di euro. E per abbassare la cifra sta pensando si giocarsi la carta Fabbian".