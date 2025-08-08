UFFICIALE – Per l’ex Inter Ljajic una nuova avventura nell’FK Sarajevo

"Il nostro club ha ricevuto una grande spinta: Adem Ljajić è entrato a far parte della famiglia Bordeaux! Un maestro di gioco comprovato e un calciatore il cui nome suscita rispetto in tutta Europa da anni, da oggi condividerà il suo talento e la sua esperienza con i nostri tifosi", si legge sul sito della squadra che ha appena ingaggiato il calciatore classe 1991 dal Novi Pazar (la squadra nella quale è cresciuto calcisticamente) e gli ha fatto firmare un contratto valido fino al 2027 con opzione di rinnovo per un anno.