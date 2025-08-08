Adem Ljajic, ex giocatore di Fiorentina, Roma, Torino e dell'Inter (in prestito dalla Roma nella stagione 2015-2016) riparte con una nuova avventura. L'attaccante serbo è ufficialmente un nuovo giocatore dell'FK Sarajevo, squadra della Premier League bosniaca.
calciomercato
UFFICIALE – Per l’ex Inter Ljajic una nuova avventura nell’FK Sarajevo
"Il nostro club ha ricevuto una grande spinta: Adem Ljajić è entrato a far parte della famiglia Bordeaux! Un maestro di gioco comprovato e un calciatore il cui nome suscita rispetto in tutta Europa da anni, da oggi condividerà il suo talento e la sua esperienza con i nostri tifosi", si legge sul sito della squadra che ha appena ingaggiato il calciatore classe 1991 dal Novi Pazar (la squadra nella quale è cresciuto calcisticamente) e gli ha fatto firmare un contratto valido fino al 2027 con opzione di rinnovo per un anno.
Queste le parole del giocatore rilasciate ai canali ufficiali del club: «Sono venuto qui non solo per giocare a calcio, ma per tornare a vivere il calcio. Non prometto trofei, ho abbastanza esperienza per sapere che non si tratta solo di parlare, bisogna guadagnarsi tutto sul campo. Ecco perché vi prometto che vedrete in me un giocatore che gioca per questo stemma, per questi colori e per questa città fino alla fine. Ci vediamo al Koševo».
(Fonte: fksarajevo.ba)
