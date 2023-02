SM – Inter, trattativa rinnovo Bastoni iniziata. Ecco il quadro su Lukaku

Alessandro Bastoni è il prossimo da blindare in casa Inter per evitare nuove delusioni su questo fronte. Si rinnova in casa Inter per il rinnovo di contratto del giocatore, ma anche su alcuni compagni di contratto.

Spiega Sport Mediaset: "Hanno già cominciato a lavorare usi contratti in scadenza a giugno 2024. La trattativa con Bastoniè partita, c'è ancora un po' di differenza, ma l'Inter vuole assolutamente evitare un altro caso Skriniar. Situazione in discesa sul fronte Calhanoglu, a breve arriveranno rinnovo e adeguamento. Da Lukaku invece si attendono risposte già da lunedì sera contro la Sampdoria, in cui il belga tornerà titolare. Dal 1' si rivedrà anche Marcelo Brozovic e da loro Inzaghi vuole qualcosa in più alla ricerca di continuità e per prepararsi al meglio alla doppia sfida di Champions League con il Porto".