Lukaku si allena da solo: “Mantieni le stesse energie”. E posta una canzone

Poi lui è sparito dai radar proprio sul più bello e i dirigenti interisti hanno scoperto che aveva intanto flirtato con i club rivali, l'Inter all'improvviso non era più casa sua. Era lui a dirlo, era stato lui a voler tornare dopo aver lasciato l'Italia per correre tra le braccia del Chelsea che lo ha sedotto e abbandonato dopo solo un anno. E se non ci fosse stata l'Inter chissà. Ma adesso è il momento di farsene una ragione e lui si fa la sua attraverso i social. Fa capire che c'è chi non sa, c'è chi lo odia, ma quei sentimenti negativi per lui sono linfa. E lo racconta con la canzone dei '50 Cent', Hustler's Ambition. Che poi tutta questa negatività arriva a chi per un motivo qualunque è uscito dalla porta ed è andato con la prima che capita dopo aver giurato amore eterno. E adesso quello che sembrava un amore vero è diventato una soap opera, quasi trash, a puntate con le frecciatine che arrivano dai social a chi se ne è già andato in silenzio e non ha neanche pensieri negativi da sprecare.