Lukaku da domani a Cobham dal Chelsea: “Durante la tournée in USA si allenerà da solo a Londra”

Visti i risvolti del suo mancato arrivo all'Inter e in attesa di conoscere il suo futuro, Romelu Lukaku da domani sarà a Cobham, al centro d'allenamento del Chelsea, per iniziare a preparare la nuova stagione. Aspettando l'offerta giusta (della Juve?) il belga, durante la tournée in USA dei Blues, si allenerà a Londra da solo.

"Lukaku domani sarà, comunque, a disposizione di Pochettino a Cobham, sede del ritiro del Chelsea, lì dove non sarebbe voluto tornare. Si allenerà da solo mentre i compagni saranno in tournée in Usa. I Blues vogliono un’altra offerta il prima possibile per spalancargli il portone ma, in trincea con Ledure, l’ultima decisione sul proprio destino toccherà pur sempre a lui, Lukaku. Chiunque sia davvero Romelu Lukaku".