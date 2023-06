Lukaku, l’Inter prova a ottenere sconto dal Chelsea: “Romelu ha fatto sapere a Marotta che…”

Nei prossimi giorni, Inter e Chelsea si incontreranno per parlare della situazione relativa a Romelu Lukaku (e non solo)

I nerazzurri proveranno a ottenere uno sconto dai Blues, mentre il giocatore, scrive Tuttosport, ha già fatto sapere a Marotta che, pur di restare a Milano, sarebbe disposto a decurtarsi lo stipendio:

"L’Inter confida di poter riprendere il belga ancora con la formula del prestito - come per altro pattuito con un “gentleman agreement” con il Chelsea già nell’estate 2022 -, ma spendendo qualcosa in meno rispetto a quanto fatto in questo ’22-23, ovvero circa 20 milioni fra prestito (8) e parte dell’ingaggio (12 lordi la parte in quota nerazzurra)".