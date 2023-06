Lukaku-Koulibaly, doppio no del Chelsea all’Inter. “Ma per Big Rom resta grande ottimismo”

Il Chelsea non ha dato l'ok per i prestiti di Lukaku e Koulibaly ma l'Inter continua a monitorare la situazione con fiducia

"Per ora i Blues hanno detto di no - o meglio, non hanno aperto a questa formula, soprattutto per il difensore - anche perché siamo a metà giugno e la speranza del presidente Boehly è quella di fare cassa con i giocatori ai margini del nuovo progetto targato Pochettino. Ma non è detto che nelle prossime settimane l’Inter non riceva le risposte attese (su Lukaku resta grande ottimismo, pensando anche alla forte volontà del belga di rimanere a Milano)", chiosa poi il quotidiano.