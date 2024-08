"Lukaku è una pedina tattica chiave nella testa di Conte, come lo è stato nell’Inter. 64 gol insieme, un regime alimentare creato appositamente per lui", si legge sul giornale. Per aspettare l'allenatore, l'ex attaccante nerazzurro avrebbe detto di no anche all'Aston Villa e starebbe rischiando lo scontro con i Blues che lo considerano un uomo in uscita.