Mercato, stallo per Lukaku al Napoli: ma l’ex Inter è già sul presepe

Trattativa in stallo tra Napoli e Chelsea per il passaggio del belga al club partenopeo. Intanto è già sul presepe

"Napoli ti aspetta". Così l'artigiano Genny Di Virgilio espone oggi, nella sua bottega di via San Gregorio Armeno, la statuina in terracotta di Lukaku, l'attaccante su cui Antonio Conte punta per il suo nuovo Napoli ma il cui approdo in azzurro è finora bloccato. Lukaku è raffigurato con la maglietta del club partenopeo, ed esposto accanto alla statuina di Conte, entrambe fotografate dai tanti turisti che affollano la 'via dei presepi' di Napoli.