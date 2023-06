Sky – Lukaku, entourage avvertito dell’intenzione Milan. Può essere provocazione?

La Gazzetta dello Sport nelle scorse ore ha parlato del possibile tentativo del Milan per Romelu Lukaku . Sky Sport, appreso della notizia dalla rosea, ha fatto il punto sulla situazione relativa a Big Rom dopo la stagione in nerazzurro.

"Pazza idea Milan-Lukaku? L'abbiamo letto sulla Gazzetta. L'entourage del giocatore è stato avvertito dell'intenzione. Se sia una provocazione, che ci sta anche, o una reale intenzione di prendere informazioni, non lo sappiamo. Se c'è anche il Milan oltre ai club dell'Arabia, il Chelsea può farsi ancora più forte nei confronti del Chelsea. Sembra abbastanza in contrasto con la nuova filosofia del Milan ecco. Negli ultimi anni Lukaku è uno dei simboli dell'Inter e ha manifestato più volte la sua volontà di restare in nerazzurro. Registriamo questa pazza idea e vediamo", le parole del giornalista in studio a Sky.