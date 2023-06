L’Union Berlino fa sul serio per Robin Gosens: presentata l'offerta al giocatore. L'Inter ancora non ha ricevuto offerte

L’Union Berlino fa sul serio per Robin Gosens. L’Inter ancora non ha ricevuto offerte ufficiali per l’esterno tedesco, ma lui sì secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport DE. “Colloqui concreti e trattative in corso tra l’Union Berlino e Robin Gosens.