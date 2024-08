Repubblica: “Lukaku-Napoli, l’operazione da oltre 30 mln è un azzardo perché…”

L’operazione, che segue la mortificante sconfitta per 3-0 degli azzurri a Verona, è un azzardo per il Napoli, che spende senza prima avere incassato i soldi della cessione di Osimhen. Il nigeriano potrebbe andare al Psg, che per tre mesi non potrà contare sull’infortunato Gonçalo Ramos, o proprio al Chelsea, che cerca un goleador. L’affare, concluso dopo due giorni di trattative londinesi del ds napoletano Manna, è stato possibile grazie all’impegno dell’agente Ali Barat di Epic Sports e del procuratore Federico Pastorello, che Lukaku un paio di anni fa aveva allontanato, salvo poi cogliere l’errore e richiamarlo nel momento del bisogno.