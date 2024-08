Romano – Lukaku al Napoli, here we go: le cifre e la formula dell’accordo

Il belga torna in Italia con la terza maglia diversa: sarà nuovamente a disposizione di Conte ma stavolta in azzurro

Romelu Lukaku sta per tornare in Italia. Il belga è pronto a iniziare l'avventura con il terzo club diverso in Serie A, rimettendosi a disposizione di Antonio Conte, con il quale all'Inter vinse lo scudetto 2020/21. Tutto fatto per il suo passaggio al Napoli, come conferma in questi minuti anche Fabrizio Romano: