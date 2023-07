Romano: “Lukaku, nessuna trattativa con club arabi: vuole restare in Europa. L’Inter…”

"Romelu Lukaku ha chiarito ancora una nuova di voler restare in Europa e per l'Inter è una priorità", dice Romano

In casa Inter, la trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku resta una delle più calde. I nerazzurri, però, prima devono completare la cessione di André Onana al Manchester United per poter, poi, avere a disposizione un tesoretto da investire per la proposta da inviare ai Blues.