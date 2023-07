Times – Lukaku, Chelsea non considera seria offerta Inter. Ma la proposta salirà presto

In Inghilterra parlano dell'attaccante belga per il quale il club nerazzurro avrebbe offerto sui 25 mln, cifra troppo bassa per i Blues

L'Inter dovrà aumentare la sua offerta per Lukaku con l'attaccante che vorrebbe che la trattativa per la sua permanenza a Milano fosse chiusa fin da questa settimana. Il club inglese - spiega il Times - ha già rifiutato un'offerta da parte del club nerazzurro di circa 25-26 mln perché ritiene che il calciatore valga almeno 40 mln di sterline, sui 45 mln "e non considera seria l'offerta ricevuta e la trattativa in corso con l'Inter", si legge.