Biasin: “Lukaku? Sì, lui o chi per lui parla con la Juve. Inter irritata”

"Cose che sono riuscito a raccogliere mentre sorseggio la mia Hierbas Reserva. Lukaku (o chi per lui) parla da giorni con la Juve.Inter irritata (eufemismo)". Così Fabrizio Biasin si è espresso su quanto sta succedendo in casa Inter in queste ore con l'inattesa verità venuta a galla sul belga. Sembrava convintissimo di rimanere a Milano e quando il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Chelsea è mancato il suo okei. Il giocatore da giorni sarebbe diventato irreperibile come il suo rappresentante, Ledure.