CorSera – Inter preoccupata, Lukaku sparito dopo l’accordo tra club. Ha cambiato idea?

Lukaku è sparito. Nessun rapimento alieno, per carità. Ma da come racconta il Corriere della Sera lui e il suo agente sarebbero introvabili proprio mentre il club nerazzurro avrebbe trovato l'accordo per riprenderlo dal Chelsea. La trattativa che riporterebbe all'Inter il belga sarebbe in dirittura d'arrivo. Ma manca adesso l'okei del calciatore che sarebbe irrintracciabile.

Il club nerazzurro avrebbe trovato l'accordo con il Chelsea per trattenere a Milano il belga che ha sempre detto di voler restare. Sempre. Ma evidentemente non in queste ore. "Dopo la chiusura per 50 mln dell'affare Onana col Manchester, il club nerazzurro ha chiuso con i Blues per 35 mln", si legge sul sito. Che aggiunge: "Affare fatto? No, evidentemente. L’attaccante belga, a sorpresa, non si trova. E l’Inter inizia a preoccuparsi. Anche perché Ledure non è nuovo a cambi improvvisi di rotta: un anno fa riportò in prestito Lukaku all’Inter, quest’estate aveva già contattato sia Milan che Juventus". Un pentimento? Di sicuro un mistero.