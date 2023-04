Lukaku, quale futuro? “Impensabile resti all’Inter a queste cifre. Addio inevitabile se…”

"Il centravanti belga è il cuore pulsante del nodo delle permanenze e degli addii. Alla luce di quanto visto in questo 2022-2023 e in particolare nelle ultime due giornate di campionato, è impensabile un rinnovo del prestito dal Chelsea alle stesse cifre pattuite la scorsa estate. Lukaku costa troppo e segna pochissimo: in campionato, su azione, è fermo addirittura dalla prima giornata di campionato a Lecce. Certo, la firma sull'ottavo di finale vinto contro il Porto in Champions League è sua, ma la situazione di Big Rom è a dir poco in bilico. Senza piazzamento tra le prime quattro della Serie A, l'addio sarebbe inevitabile".