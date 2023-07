L'agenzia di Michael Yormark, che cura i diritti d'immagine di Lukaku, è in ottimi rapporti con il patron del Chelsea, Todd Boehly, una relazione risultata già fondamentale l'estate scorsa per permettere a Lukaku di tornare in prestito all'Inter a un solo anno dall'arrivo a Londra per 115 milioni di euro. Ora, la Roc Nation ci riprova. Un inserimento che potrebbe sbloccare nuovamente la trattativa, e regalare a Inzaghi un colpo scudetto.