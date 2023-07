Sky – Onana, addio con rammarico per l’Inter. Su Lukaku nerazzurri hanno due vantaggi

L'Inter ha abbassato la richiesta per Onana a 55 mln e il Manchester United è arrivato a 50 mln. Quando le distanze sono così assottigliate l'operazione è davvero in dirittura d'arrivo. Per questo si parlava di oggi come del giorno giusto per la definizione totale della trattativa. A Skysport ribadiscono che ogni momento è quello buono, che l'operazione per la cessione del portiere è talmente avanti che salvo clamorosi ripensamenti difficilmente salterà e entro lunedì potrebbero esserci delle novità.

Rammarico Inter

"È un'operazione che il club nerazzurro fa con un pizzico di rammarico - ha spiegato Marchetti - perché di fronte a certe offerte non ci si può tirare indietro per un portiere preso a parametro zero, solo un anno fa. Certo che oggi rinunciare ad un giocatore come Onana è uno svantaggio per la società nerazzurra. Per questo il club vuole rimpiazzarlo con due potenziali titolari. Sommer è l'obiettivo non più facile ma più vicino, è la trattativa in fase più avanzata. Si lavora sulle modalità di pagamento della clausola di sei mln. Leggermente più complicata la trattativa per Trubinche si è fatto conoscere dai nerazzurri nel confronto in CL con lo Shakhtar. La prima offerta che l'Inter farà al club ucraino è di 10 mln di euro più bonus. Una cifra che la società interista ritiene assolutamente consona.