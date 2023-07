Romelu Lukaku ha un solo pensiero in testa: tornare il prima possibile all'Inter. Magari già il 13 luglio, giorno in cui i nerazzurri si ripresenteranno alla Pinetina per iniziare a preparare la prossima stagione. Scrive il Corriere dello Sport:

"Il sogno di Lukaku resta di essere alla Pinetina il 13 luglio, in occasione del raduno nerazzurro. E per presentarsi nelle migliori condizioni si sta allenando in Sardegna, come aveva già fatto l’anno scorso. Ma Big Rom sa anche che non sarà semplice realizzare quel desiderio".