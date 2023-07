Pedullà – Lukaku, fortissimo desiderio di Juventus, no a tutte le altre squadre

Solo la Juventus. Per Romelu Lukaku esiste solo il bianconero, tanto da rifiutare al momento qualsiasi altra destinazione

Solo la Juventus. Per Romelu Lukaku esiste solo il bianconero, tanto da rifiutare al momento qualsiasi altra destinazione. E' quanto riferisce Alfredo Pedllà a Sportitalia. L'attaccante belga, protagonista del discusso tradimento all'Inter, è una richiesta esplicita di Allegri, che lo vorrebbe per il post Vlahovic, probabile partente.

Lukaku ha un fortissimo desiderio di Juventus e rifiuta tutte le altre destinazioni. Compresa l'Al Hilal, che continua a essere in pressing e ad aspettare l'evolversi degli eventi. Si può dire, dunque, che la Juventus ha in mano Lukaku. Una situazione che di certo non fa piacere al Chelsea, che vorrebbe chiudere la pratica il prima possibile.