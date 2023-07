Sky – Chelsea cerca la sponda Juve, ma sarebbe sorprendente se Lukaku non tornasse all’Inter

Il Chelsea per la cessione dell'attaccante belga vorrebbe monetizzare il più possibile, come riferisce Sky Sport, cercando per questo la sponda di club arabi e della Juventus. Resiste, però, il patto tra Big Rom e i nerazzurri, anche se ovviamente la questione non potrà durare in eterno. Non c'è dubbio, però, che l'Inter voglia Lukaku (come confermato dallo stesso Inzaghi) e che Lukaku voglia l'Inter.