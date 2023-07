Lukaku sparito con tutta l’Inter per una settimana: no risposte. La Juve gli offre…

Lukaku per una settimana è sparito, non ha risposto né ai dirigenti, né a Simone Inzaghi, né ai suoi ormai ex compagni. L’attaccante ha l’offerta della Juventus, che è pronta a dargli 12 milioni all’anno in caso di cessione di Dusan Vlahovic. E sono stati promessi soldi anche altri all’avvocato e alla famiglia di Big Rom. Nella telefonata di ieri sera sono volate parole grosse, per Ausilio il giocatore è il passato e ora l’Inter sta sondando tre attaccanti.