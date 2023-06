A ragionarci, anche il Chelsea potrebbe essere invogliato a dire sì all'Inter per il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku

A ragionarci, anche il Chelsea potrebbe essere invogliato a dire sì all'Inter per il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku. I Blues, infatti, come riporta Repubblica, pur non vendendo il cartellino del calciatore, risparmierebbero, tra ingaggio e pagamento del prestito, circa 30 milioni di euro.