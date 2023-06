In Belgio elogiano Lukaku: “È il talismano della Nazionale e il suo leader naturale”

Non è ancora certo se resterà all'Inter. Ma intanto con la sua Nazionale il giocatore si è messo in mostra per i gol e per il carisma

Sei gol in tre gare sulla strada di qualificazione agli Europei. Doppietta di Lukakunel tre a zero del Belgio contro l'Estonia. I media del suo Paese elogiano così l'attaccante che ha giocato in prestito all'Inter nella stagione appena terminata. In attesa di capire se nel suo futuro ci sarà ancora il nerazzurro l'attaccante trascina la sua Nazionale e di lui si scrive su Standaard: "Capitan Lukaku più che mai talismano del Belgio. Sette gol per il Belgio, sei gol sono suoi. Il vice-capitano segnato una doppietta con l'Estonia e si presenta più che mai come il leader naturale della squadra".