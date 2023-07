Agresti: “Vlahovic? Alla Juve comanda Allegri. Lukaku anziché anima tattica”

Se arrivasse il belga a Torino è perché verrebbe ceduto Vlahovic. Il ribaltone in attacco sarebbe stato ispirato proprio dal tecnico juventino. Non sembra un affare conveniente in termini di soldi: "Dov'è la convenienza per la Juve? L'ingaggio al lordo è lo stesso, c'è forse un vantaggio nell'immediato: il belga costa 40 milioni, dal serbo se ne possono ricavare 70-80. Già, ma tra due o tre stagioni quanto varrà Lukaku? Una cifra prossima allo zero. E Vlahovic quanto potrebbe valere se riuscisse a esprimere completamente le sue potenzialità, magari perché supportato da una squadra che giochi meglio per lui? La spiegazione a questa strana scelta della Juve è probabilmente nascosta nella linea Allegri: prendiamo uno esperto, uno che possa risolvere le partite da solo, o almeno provarci, palla a Lukaku e poi ci pensa lui, piuttosto che lavorare per costruire una Juve con un'anima tattica, un'identità. Lukaku dopo Pogba e Di Maria: la storia è sempre la stessa", si legge sul sito della rosea.