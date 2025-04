L'ex ct, da quanto viene detto e scritto dai media italiani, dovrebbe arrivare al club nelle vesti di direttore tecnico con Evani in panchina. Le sue parole su Instagram sembrano smentire

Prima si era parlato di Iachini allenatore e lui direttore tecnico. Poi si è parlato di Evani come nuovo allenatore della Samp al posto di Semplici e con lui sono arrivati a Bogliasco anche Lombardo e Andrea Mancini, figlio di Roberto - ex giocatore della Samp - che dovrebbe assumere il ruolo di direttore tecnico del club. Un post sui social risalente a ieri, quando già si erano diffuse le voci sul suo approdo nella società che milita in Serie B e rischia la retrocessione, colora di giallo la situazione.