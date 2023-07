Manicone: “Inter, Sommer al pari di Onana, era un pallino di Guardiola”

"Ha fatto benino in Olanda prima dell'Inter Onana e poi si è rivalutato. Sommer lo metto al pari di Onana, non è più giovanissimo ma ha grande esperienza internazionale ed è un para-rigori. E' molto agile, attento, anticipa bene. E' sicuramente diverso da Onana".

Come valuta il mercato finora?

"Vediamo come ripartirà il Napoli senza Spalletti, che è stato l'elemento in più lo scorso anno. L'Inter è quella che insieme al Napoli e al Milan può dire la sua. Vediamo la Juventus, dipenderà da Vlahovic e dal suo futuro. Per me sarà un anno intermedio. La Lazio ha un ottimo allenatore e con i giocatori giusti i tifosi i possono divertire".