Mannone: “Balogun, attaccante completo. Grande senso della posizione”

In Ligue1 l'attaccante, che era in prestito al Reims dall'Arsenal, ha incassato tre gol in una partita dal giocatore che piace all'Inter

Vito Mannone, portiere italiano del Lorient, ha parlato a Skysport di Balogun, giocatore che è stato in Ligue1 in prestito al Reims, in questa stagione, e che lui conosce bene dopo aver incassato tre gol.