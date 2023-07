Dopo l'affare Lukaku, l'Inter è alla ricerca disperata di un attaccante. Lo spagnolo è in cima alla lista, ma non è l'unica opzione

Mercato dell'Inter sempre molto vivo. Ieri l'addio di Onana, poi l'arrivo di Cuadrado, in mezzo la ricerca di un attaccante. Ieri l'incontro con Morata , ma lo spagnolo non è l'unico nome sulla lista di Marotta e Ausilio per l'attacco di Inzaghi.

"In ogni caso, saranno giorni di lavoro intensi per l’Inter. Ieri è sbarcato a Milano Cuadrado che oggi farà le visite mediche e firmerà il contratto (un anno a 2,5 milioni), poi si cercherà di chiudere per Yann Sommer del Bayern, per permettere a Inzaghi di partire con almeno un portiere titolare", spiega La Gazzetta dello Sport.