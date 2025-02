"Per rimanere sul Milan è stato un mercato di rivoluzione e di presa di coscienza che le scelte del recente passato non sono state consone. Ci sono due squadre che al vertice hanno messo in discussione quello fatto in estate: Milan e Roma. I giallorossi hanno mandato via 4 giocatori arrivati in estate. È evidente che quel calciomercato è stato bocciato dall’arrivo di Ranieri. Lo stesso discorso si può fare per quello che è successo al Milan".

Kvara è andato via e alla fine è arrivato Okafor, per lei Conte è arrabbiato?

"Sì senza dubbio ma è normale sia così. L’aspettativa di andare a sostituire Kvara c’era fin dal primo momento. Il Napoli ha cercato di andare a prendere un grande giocatore sull’esterno e si è visto da una parte una super valutazione del Manchester United (Garnacho) e dall’altra un no del calciatore (Adeyemi). Dopo si è andati su Saint-Maximin che però non è arrivato anche per problematiche burocratiche. Alla fine è arrivato Okafor che non ci possiamo nascondere non era una prima scelta. Questo però non deve far levare il focus del fatto che il Napoli è lì. Sicuramente la delusione ci potrà essere alla fine se non dovesse arrivare il sogno scudetto".