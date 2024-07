Marianella: “Lukaku al Napoli? Perfetto. Con Conte si sente protetto”

Romelu Lukaku continua il suo avvicinamento al Napoli. O almeno stando a quanto riportato in queste ore da Skysport, il calciatore belga sta trattando con il club di De Laurentiis per trovare l'accordo che lo porterebbe a lavorare ancora con Conte. Poi ci sarà da convincere il Chelsea a lasciarlo partire. Del giocatore ex Inter ha parlato anche Massimo Marianella, telecronista del canale satellitare.