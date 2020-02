L’Inter batte Juventus e Barça? Arrivo dalla Premier: “Marotta è convinto di prendere anche…”

L’Inter lavora su più fronti per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club nerazzurro sarebbe in vantaggio per accaparrarsi il nuovo talento olandese in scadenza con il Manchester United, Tahit Chong. E non è tutto, dato che Marotta è convinto di aver bloccato un altro talento, questa volta proveniente dalla Serie A: Marash Kumbulla. Scrive il quotidiano:

“E’ calda la pista che porta a Chong: lo United sta provando a convincerlo a rinnovare facendogli giocare qualche spezzone e portandolo in panchina. In più Barcellona e Juventus premono. L’Inter però ci crede. Idem per Kumbulla: Marotta e Ausilio pensano di averlo bloccato e di avere buone chances di acquistarlo“.

(Fonte: Corriere dello Sport)