"Un briciolo di dubbio ancora c'è ma tutto porta a pensare che martedì sarà il giorno dello sbarco di Yann Bisseck a Milano. Il difensore, che è stato acquistato pagando in due rate la clausola da 7 milioni che ha con l'Aarhus, è reduce dalla precoce eliminazione della Germania dall'Europeo Under 21 e adesso è in vacanza, ma non vede l'ora di iniziare la sua avventura professionale", scrive la rosea.