Sky – Maxime Lopez, si inserisce la Fiorentina: è il prescelto se parte Amrabat

Negli ultimi giorni, il nome di Maxime Lopez è stato accostato anche all’Inter per il centrocampo: si inserisce la Fiorentina per Sky

Negli ultimi giorni, il nome di Maxime Lopez è stato accostato anche all’Inter per il centrocampo. Si è inserita con forza la Fiorentina in questi minuti, svela Sky Sport.

“Sofyan Amrabat può lasciare la Fiorentina nell'ultimo giorno di calciomercato. Il Manchester United segue da tempo il centrocampista marocchino e sta insistendo in questi minuti con il club viola per chiudere l'operazione: manca però ancora l'intesa sulla cifra del prestito oneroso. In caso di cessione del marocchino, la Fiorentina andrebbe con decisione su Maxime Lopez del Sassuolo”, si legge.