Sempre Sport Mediaset, poi, riporta aggiornamenti sulla questione Dumfries: l'olandese ha un contratto fino al 2025 ma si registrano passi in avanti in ottica rinnovo. E poi non resta che aspettare il ritorno in Italia di Lautaro Martinez per far sì che il Toro possa firmare il rinnovo, come annunciato e confermato a più riprese anche da Marotta.