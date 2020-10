Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, al 90% il mercato dell’Inter si chiude con l’arrivo di Matteo Darmian.

L’esperto di mercato, a Sportitalia, smentisce l’interesse dei nerazzurri per Marcos Alonso mentre è da monitorare la vicenda Nainggolan, definita “alla Godin” dallo stesso Pedullà. Non è da escludere che la trattativa resti viva e si possa concludere nella giornata finale di mercato, ossia lunedì, visto che l’Inter non vuole regalare il Ninja.