Mercato Inter, CdS svela: “Saldo finale in pareggio, occhio a questo nome in uscita”

I piani di mercato di Oaktree per l’Inter in vista dell’estate: ne parla il Corriere dello Sport, occhio a questo nome in uscita

Alessandro Cosattini Redattore 24 maggio 2024 (modifica il 24 maggio 2024 | 08:46)

I piani di mercato di Oaktree per l’Inter in vista dell’estate. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, “non sono previste correzioni di rotta in merito al mercato. Il saldo finale, insomma, dovrà essere ancora almeno in pareggio. E ciò significa che le risorse per gli acquisti dovranno essere generate dalle cessioni.

Obbligatorio, quindi, sfruttare al meglio giovani (occhio quindi al solito Valentin Carboni) ed esuberi, per non sacrificare i big. Resterà l’attenzione per i giocatori in scadenza, ma meno per gli ultratrentenni. Nel senso che, proprio nella prospettiva di creare ancora più valore, progressivamente l’età media della rossa verrà abbassata, in modo da sviluppare internamente i margini di crescita”, si legge.