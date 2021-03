Mercato Inter, Wijnaldum: “Futuro? Nessuna novità al momento. Mentirei se…”

Intervistato da NOS, il giocatore conferma che al momento non c'è nessuna novità sul suo futuro

Con ogni probabilità Georginio Wijnaldum lascerà il Liverpool al termine della stagione. Tanti i grandi club che hanno messo gli occhi sull'olandese, Barcellona e Inter in testa. Intervistato da NOS, il giocatore conferma che al momento non c'è nessuna novità riguardo il suo futuro.

"Ne parlano i media ma non ho notizie. Quando ci saranno ne parlerò, ma non ce ne sono. Di queste cose si parlerà sempre ma come ho già detto in altre occasioni, non ho ancora notizie. Mentirei se dicessi il contrario".