Pio Esposito resta all'Inter, l'annuncio è arrivato direttamente da Piero Ausilio. Il club ha detto no a 10 offerte per il baby attaccante

Ma nelle scorse ore ci ha provato l'Atalanta per Pio, ha confermato anche Alfredo Pedullà a Sportitalia: "L'Atalanta ha chiesto Pio Esposito all'Inter per Lookman, ma il club nerazzurro lo valuta 35 milioni circa .

Il Napoli aveva offerto 30 milioni per Pio e per me ci tornerà in futuro. Con Pio Esposito, la trattativa Lookman l'avrebbero chiusa subito. L'Inter per Pio ha detto no a circa 10 offerte, c'era anche il Manchester United che lo seguiva".