"A volte ci si sente. Ogni tanto arriva qualche notizia da İlkay (Gundogan ndr), ma posso dire che al momento non c'è una situazione concreta legata a lui in questa finestra di mercato. Il Galatasaray ha sempre dichiarato di avere le porte aperte per İlkay. L'ho già raccontato in passato: il fratello di İlkay, che ne cura la rappresentanza, ha un legame di lunga data con Okan. Sono amici da molti anni. In caso si presenti un’opportunità concreta per il trasferimento di İlkay, risolvere la questione non sarebbe affatto difficile. Potrebbe parlarne direttamente Okan oppure uno dei dirigenti del club. Non sarebbe nemmeno una trattativa complicata.