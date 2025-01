Non è ancora il momento di rivedere Francesco Acerbi, grande assente ormai da mesi in casa Inter: cosa succede sul mercato

Non è ancora il momento di rivedere Francesco Acerbi , grande assente ormai da mesi in casa Inter. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport sul difensore: “Toccherà aspettare anche per rivedere Acerbi, l’altro grande assente che da due mesi è a digiuno di campo: ieri ha lasciato Appiano a mezzogiorno, prima della rifinitura.

«Sembrava sul punto di rientrare ma non riesce ancora a spingere come vorrebbe e noi non vogliamo forzare nulla – spiega Inzaghi –. Non ci sarà nemmeno a Lecce, gli serve del lavoro supplementare anche se non credo manchi molto».