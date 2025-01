Il Bologna rompe finalmente il ghiaccio in Champions League, ma è troppo tardi. La squadra di Italiano ha battuto per 2-1 in rimonta il Borussia Dortmund conquistando la sua prima vittoria nel girone. Tre punti che consentono al Bologna di salire a 5 punti, a -3 dal 24esimo posto occupato dal Manchester City impegnato domani in casa del Psg, ma non bastano per restare in corsa. Per le varie combinazioni il Bologna è aritmeticamente eliminato.