Anche in conferenza stampa, Inzaghi ha parlato dell'eventualità di fare mercato per sostituire Acerbi: "Acerbi e il mercato? La società, il presidente, Ausilio e Baccin sono sempre qua con noi. Stanno guardando e monitorando. I giocatori che ho non li cambierei per niente al mondo. Acerbi sta lavorando bene, sembrava sul punto di rientrare con l'Empoli ma non riesce a spingere al massimo e non abbiamo voluto forzarlo. Sicuramente non ci sarà domani e contro il Lecce, farà un lavoro supplementare. Ha bisogno di lavorare ancora un po' da solo. Ma sono molto tranquillo, rientrerà tra poco e ci darà una grande mano. E' importantissimo per noi"